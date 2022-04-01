Москва, 1 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Максим Фадеев прокомментировал недавнее участие рэпера Face (Иван Дрёмин) в съёмках блога «вДудь». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале продюсера 1 апреля.

Instagram.com/fadeevmaxim Максим Фадеев

«Очередная копия с «Али Экспресс» на Lil Peep подала голос! Мне кажется, на его лице с надписями из школьного туалета не хватает еще одной — «SCUM»!», — написал продюсер. Также Фадеев подкрепил своё высказывание фрагментом интервью с рэпером, в котором тот критикует русскую нацию.

Напомним, что 30 марта 2022 года на YouTube-канале «вДудь» состоялась премьера интервью с рэпером Face. Полуторачасовой ролик вызвал неоднозначную реакцию в интернете из-за высказываний артиста.