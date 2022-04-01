Анкара, 1 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии главы турецкого государства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Уточняется, что телефонный разговор запланирован на 16:00 мск 1 апреля, предаёт TRT Haber.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора, который состоялся в середине марта, президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку на Украине.

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В частности, Путин проинформировал коллегу о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

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