Вашингтон, 1 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Джо Экзотик, бывший владелец частного зоопарка и звезда документального сериала Netflix «Король тигров», разводится со своим мужем Диллоном Пассажем. Об этом 1 апреля пишет TMZ.

Скриншот клипа Джо Экзотика на песню Here Kitty Kitty Джо Экзотик

По данным TMZ, в документах Экзотик утверждает, что их брак с Пассажем «безвозвратно разрушен». Бывший владелец зоопарка высказался на тему развода в своих соцсетях. «Диллон, пожалуйста, просто подпиши это (документы о разводе — ИА REGNUM) и уходи», — обратился он к бывшему возлюбленному.

ИА REGNUM напоминает, что Джо Экзотик и Диллон Пассаж поженились спустя два месяца после того, как бывший муж Экзотика Трэвис Мальдонадо случайно застрелился. Пара прожила в браке четыре года.