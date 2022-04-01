Донецк, 1 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике на освобождённых от противника территориях откроются магазины. Соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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Он анонсировал упрощение процедуры открытия торговых точек.

«Готовим решение, по которому субъектам предпринимательской деятельности дается достаточный срок на регистрацию в юрисдикции ДНР, но при этом они уже могут работать с момента простого уведомления местной администрации. Необходимо выстроить системный подход при снабжении лекарствами», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы в освобождённых городах и сёлах работали магазины.