Белгород, 1 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Белгороде площадь возгорания резервуаров на нефтебазе составила 1 200 кв. метров.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

Два резервуара повреждены, они дали течь. Из близлежащих жилых домов эвакуировано 1,2 тысячи человек. На ликвидацию пожара дополнительно направлены 150 спасателей из Курской и Воронежской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Известно также, что огонь потушен в трёх резервуарах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти назвали причиной пожара авиаобстрел украинских вертолётов.