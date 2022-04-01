Таллин, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Решено создать в столице Эстонии отдельную гимназию, образование в которой будет полностью вестись на украинском языке без уроков эстонского языка, но с углубленным изучением английского. Об этом сообщил местный портал dokole.eu со ссылкой на министра образования и науки Лийну Керсна.

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Керсна уточнила, что речь идет о полноценной гимназии, преподавание в которой будет вестись стопроцентно на украинском языке. При этом количество детей и педагогов достаточно не только для полного укомплектования одной гимназии, но в планах открытие второй подобной школы, возможно, уже в начале следующего учебного года.

Решение министр аргументировала тем, что расчет на то, что дети украинских беженцев будут учиться в школах с эстонским языком, не оправдался: «К сожалению, в связи с большим наплывом беженцев нагрузка на эстонские школы оказалась настолько серьезной, что они перестали справляться, к тому же эстонских родителей начало беспокоить сильное влияние на их детей чужой языковой среды».

Сообщается, что обязательное требования к педагогам в Эстонии о знании государственного языка не будет действовать: генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск гарантировал, что Закон о языке позволяет не требовать знания эстонского языка с иностранного специалиста в течение пяти лет.

По опросу социологической фирмы Kantar Emor, 78,3% прибывших в Эстонию украинских беженцев предпочли бы остаться в стране и по окончании конфликта на Украине.

Если большинство украинцев останется в Эстонии, тогда решение министерства об обособлении украинских школьников и отказ от обязательных языковых норм говорят о формировании в стране по сути параллельной системы образования для нацменьшинств, что категорически не допускалось в отношении крупнейшей общины страны — русской.