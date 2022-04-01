Краснодар, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Более пяти тысяч призывников отправятся на срочную службу в Вооружённые силы РФ в период весеннего призыва, сообщили 1 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края. Вопрос проведения призывной кампании обсуждался на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с военным комиссаром края Александром Кузнецовым.

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«Во время весеннего призыва на военную службу отправятся более пяти тысяч жителей Кубани, из них 340 казаков. Проделана большая подготовительная работа, в том числе для профилактики коронавируса среди призывников. Ее нужно продолжать. Традиционно большая часть наших новобранцев служит в Краснодарском крае и делает это на достойном уровне. Уверен, что так будет и впредь», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщил Александр Кузнецов, задание осеннего призыва Краснодарский край полностью выполнил, отправив в ряды ВС РФ около 6,4 тыс. призывников.

Как напоминает ИА REGNUM, весенний призыв в России традиционно стартовал 1 апреля.