Сургут, Югра, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Югре эвакуированных из Донецкой Народной Республики детей зачислили в детские сады и школы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admobninsk.ru В детском саду

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Большинство эвакуированных ребят начнут учёбу в школе № 15. Дети младшего возраста пойдут в детский сад № 22 «Сказка». В данный период адаптации с детьми занимаются педагоги по месту проживания — на базе «Олимпия», где расположились семьи из ДНР. Организовано пятиразовое питание. Ни один ребенок не остается без внимания и заботы.

Всем ребятам помогли со школьными принадлежностями, выдали учебники и даже создали небольшую библиотеку художественной литературы. Обучение малышей проводит воспитатель. Дети из ДНР уже успели посетить исторический парк «Россия — моя история» и познакомиться с Сургутом на обзорной экскурсии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югру 7 марта из международного аэропорта Минеральные Воды прибыл самолёт с 71 человеком на борту эвакуированных из ДНР. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет. Все они жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета.