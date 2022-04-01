Ташкент, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Минздрав Узбекистана опроверг информацию о разрешении на ношение хиджаба и другой религиозной одежды медицинскими работниками. Об этом 1 апреля сообщает Подробно.уз.

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Ранее информацию о снятие таких запретов сообщил депутат нижней палаты парламента республики Расул Кушербаев, однако его слова не подтвердились.

По последним данным, минздрав страны уже официально опроверг эту информацию. Как пояснили в министерстве, приказом, о котором говорил депутат, был утвержден Этический кодекс медицинских работников.

В документе закреплено, что сотрудникам медучреждений и студентам медицинских колледжей и вузов предписано носить спецодежду — халаты или костюмы и соответствующие головные уборы — белого цвета (другие цвета должны быть утверждены внутренними инструкциями) из натуральной ткани, классического кроя, не обтягивающую, но и не слишком свободную.

Из критериев, приведенных в кодексе, очевидно, что врачи и медицинские сестры обязаны одеваться на работе строго в соответствии с установленными нормами.