Астана, 1 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Казахстане необходимо провести ревизию земель сельхозназначения и передать заброшенные участки аграриям. Об этом, как сообщает пресс-служба казахстанского правительства, 1 апреля заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании Комиссии по демонополизации экономики.

Cap.ru Пастбище

«Поручаю министерству сельского хозяйства активизировать работу. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы тем, кто реально работает на земле», — заявил Смаилов.

Он напомнил, что такое распоряжение отдал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава правительства отметил, что в стране острая нехватка пастбищ, несмотря на то, что с 2019 по 2021 год в стране выявили 8,1 млн га необрабатываемых или использованных не по назначению земель.

Кроме того, на совещании обсудили дополнительные меры контроля за использованием участков. Мониториг будут проводить с помощью наблюдения из космоса. Для владельцев земель, которые их не используют, поднимут налог вдвое.

Стоит отметить, Токаев 3 января подписал закон о сокращении сроков, после которых неиспользуемую землю принудительно должны изымать, с двух лет до одного года. После этого прежние собственники начали обрабатывать 3,4 млн га земель, которые простаивали. Ещё 2,1 млн га изъяли в пользу государства, а по 2,6 га вопрос решается.