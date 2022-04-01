В Казахстане неиспользуемую землю передадут аграриям
Астана, 1 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Казахстане необходимо провести ревизию земель сельхозназначения и передать заброшенные участки аграриям. Об этом, как сообщает пресс-служба казахстанского правительства, 1 апреля заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании Комиссии по демонополизации экономики.
«Поручаю министерству сельского хозяйства активизировать работу. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы тем, кто реально работает на земле», — заявил Смаилов.
Он напомнил, что такое распоряжение отдал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава правительства отметил, что в стране острая нехватка пастбищ, несмотря на то, что с 2019 по 2021 год в стране выявили 8,1 млн га необрабатываемых или использованных не по назначению земель.
Кроме того, на совещании обсудили дополнительные меры контроля за использованием участков. Мониториг будут проводить с помощью наблюдения из космоса. Для владельцев земель, которые их не используют, поднимут налог вдвое.
Стоит отметить, Токаев 3 января подписал закон о сокращении сроков, после которых неиспользуемую землю принудительно должны изымать, с двух лет до одного года. После этого прежние собственники начали обрабатывать 3,4 млн га земель, которые простаивали. Ещё 2,1 млн га изъяли в пользу государства, а по 2,6 га вопрос решается.