Кемерово, 1 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области апрель начнёт удивлять своим нравом с первых чисел. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«После ветреной погоды и пасмурных дней, начнётся резкое повышение температур, которое создаст ощущение наступившей весны, но возвраты холодов ещё будут, — говорится в прогнозе. — С воскресенья, 3 апреля, в Кузбасс начнёт поступать тёплая воздушная масса из районов Казахстана. Температуры с каждым днём будут повышаться, осадки прогнозируем в виде мокрого снега и преимущественно дождя, но сильных не ожидается».

Отмечается, что по температуре первая декада апреля будет выше климатической нормы на 4 — 6 °C. Преобладающая температура ночью — 2…+3 °C, при прояснении — 6…-11°С, днём +3… +8 °C.