Москва, 1 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Самым ценным игроком марта в баскетбольной Единой лиге ВТБ признан защитник московского ЦСКА Алексей Швед. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба лиги.

TonyTheTiger Алексей Швед

Швед стал самым результативным игроком «армейцев» в марте. В среднем за игру он набирал 22,6 очка и делал 5,6 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.

В марте ЦСКА провел пять матчей, в которых одержал пять побед.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды 15 побед в 18 матчах.