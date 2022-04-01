Лима, , 14:33 — REGNUM Межамериканский суд по правам человека проведёт 1 марта публичные слушания о применении временных мер по делу о помиловании экс-президента Перу Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство El Peruano.

Суд

Накануне Межамериканский суд опубликовал резолюцию, предписывающую Перу воздержаться от освобождения отбывающего 25-летний срок экс-президента Альберто Фухимори. Мера будет действовать до тех пор, пока суд не примет своё решение.

На данное слушание суд вызвал представителей потерпевших, представителей Перу, а также Межамериканской комиссии по правам человека.

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