Абакан, 1 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Хакасии ввели особый противопожарный режим (ОПР), сообщили ИА REGNUM 1 апреля в республиканском правительстве.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

Соответствующее постановление подписал глава Хакасии Валентин Коновалов. ОПР в регионе будет действовать до 30 апреля.

Власти приняли это решение в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности, ростом числа палов травы, степных и бытовых пожаров.

Во время действия режима в регионе будет проводиться комплекс дополнительных мероприятий. Усиливаются меры контроля и надзора, ограничивается посещение лесов для населения.

Нарушители будут привлекаться к административной или уголовной ответственности, в зависимости от степени нанесённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Коновалов ранее призвал чиновников быть готовыми к ухудшению пожароопасной обстановки на 100%.