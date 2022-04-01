В Свердловской области растёт потребление газа
Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Свердловской области к 2030 году объём потребления газа вырастет до 19 млрд кубометров. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 1 апреля на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
M.government.ru
Газификация
Сейчас он составляет порядка 17 млрд кубометров. Также к 2030 году уровень газификации может превысить 90%.
Куйвашев добавил, что к концу 2022 года дополнительно газифицируют более 31 тыс. домовладений. А до конца 2024-го общая цифра таких хозяйств составит почти 390 тыс.