Во Франции продолжается охота за российскими активами
Париж, 1 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Власти Франции задержали два вертолета, принадлежащих российскому олигарху, передает BFM TV.
(сс) Sparky Mark
Вертолет
Первый вертолет Airbus EC-175 полиция задержала в коммуне Ле-Кастелле, а второй — Eurocopter EC-155 задержан в Монако.
Вертолеты не конфискованы, но их нельзя продать или переместить в другое место.
По данным Forbes, вертолеты стоят в общей сложности около $26 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франциизаявил, что избрание Марин Ле Пен«станет катастрофой для страны».