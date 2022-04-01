Париж, 1 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Власти Франции задержали два вертолета, принадлежащих российскому олигарху, передает BFM TV.

(сс) Sparky Mark Вертолет

Первый вертолет Airbus EC-175 полиция задержала в коммуне Ле-Кастелле, а второй — Eurocopter EC-155 задержан в Монако.

Вертолеты не конфискованы, но их нельзя продать или переместить в другое место.

По данным Forbes, вертолеты стоят в общей сложности около $26 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франциизаявил, что избрание Марин Ле Пен«станет катастрофой для страны».