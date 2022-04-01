Иркутск, 1 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Иркутской области оборот розничной торговли в январе-феврале 2022 года, по предварительным данным, составил 84,2 млрд. рублей, на 11,7% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Андрей Репин ИА REGNUM Уличная торговля

Отмечается также, что оборот общественного питания, по сравнению с 2021 годом, снизился на 1,1% и составил 3 млрд. рублей. Населению было оказано платных услуг на 20,2 млрд. рублей, что на 0,6% меньше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области оборот розничной торговли в январе 2022 г. составил 41 млрд. рублей, на 10,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

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