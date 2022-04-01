Москва, 1 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский напомнил о неизменности позиции Москвы в отношении Крыма и Донбасса. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Марина Александрова ИА REGNUM Владимир Мединский

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Мединский отметил, что переговоры с представителями Украины продолжаются в видеоформате.

«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — подчеркнул Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в турецком Стамбуле состоялся очный раунд российско-украинских переговоров. Они были закрытыми для прессы и длились около трёх часов.

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