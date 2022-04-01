Москва, 1 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Уже в ближайшее время задержанному сотрудниками Росгвардии в Киевской области высокопоставленному сотруднику Службы безопасности Украины будет предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 1 апреля.

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«С учётом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений», — уточнили в ведомстве.

По информации Росгвардии, задержанный координировал работу диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.

Центральному аппарату СКР поручено провести с задержанным весь комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Кроме того, учитывая характер совершённых сотрудником СБУ деяний, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта бойцы Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ. Предположительно, он осуществлял координацию действий диверсионно-разведывательных групп украинских нацистов в северо-западных районах Киевской области. Дома у задержанного было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия и свыше 240 патронов.