Иркутск, , 14:12 — REGNUM В Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-феврале 2022 года составил 33,7 млрд. рублей, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что объем жилищного строительства увеличился в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 217,7 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд. рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году. В конце февраля 2022 года Игорь Кобзев отмечал, что ни одна стройка не должна встать.

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