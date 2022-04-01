Кемерово, 1 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области днём 2 апреля ожидается северо-западный ветер 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой, местами умеренный дождь, — уточняется в прогнозе. — Ночью ожидается — 2…+3 °C, местами до -8 °C, днём +3…+8, местами до +14 °C».

В городе Кемерове завтра ночью, 2 апреля, прогнозируется 0…+2 °C, днём — +4…+6 °C.