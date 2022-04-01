Москва, , 14:11 — REGNUM Санкционная «бомбардировка» российской экономики завершилась, Центробанк РФ и правительство России уже приступили к расчистке завалов и восстановлению разрушенных частей российской финансово-экономической инфраструктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А тем временем для большинства граждан, которые увидели «разрушения» лишь через призму экстремальной волатильности курса рубля и скачка цен, все более актуальным становится вопрос о дальнейшей динамике инфляции в 2022 году.

Консенсус-прогноз упрямо твердит о 20-процентной инфляции по итогам этого года, кто-то даже говорит о 25%, однако аналитическое меньшинство, вооружившись опытом предыдущего санкционного кризиса, ратуют за более оптимистичные сценарии по динамике инфляции.

Конечно можно сказать, что санкции введенные в 2014—2015 году были мягче, чем «ядерные» санкции 2022 года, однако 7−8 лет назад финансовые и технологические ограничения, наложенные на банковский и энергетический секторы, воспринимались не менее катастрофично, чем заморозка ЗВР.

Достаточно посмотреть на динамику курса рубля, от которого в большей степени и зависит инфляция в России, чтобы удостовериться в этом.

В 2014 году, на пике, ослабление рубля к доллару США составляло 138% за год, а в 2022 году гораздо меньше — 58%. В начале 2015 года, когда оказывалось пиковое влияние на рост цен от обвала рубля в конце 2014 года, годовая инфляция достигала 16,9%, после чего к январю 2016 года, то есть через 9 месяцев после пика, снизилась до 12,9%.

В феврале 2022 года, инфляция составляла 9,1%, по состоянию на 26 марта она ускорилась до 15,6%. Вероятно, у нас будет еще некоторый прирост годовой инфляции в апреле, когда она действительно может достичь 20%.

Но после этого, следуя опыту прошлого санкционного кризиса, мы должны ожидать стабилизацию в течение 3−5 месяцев и снижения темпов роста цен к январю 2023 года до 14−16%.

Стоит сказать, что этот сценарий основан на предположении о еще одной волне снижения курса рубля к 110,00−120,00 за доллар США к концу 2022 года. Однако, если этого не случится, тогда и потребители, и предприятия, начнут очень быстро пересматривать свои инфляционные ожидания.

В марте 2022 года они достигли рекордных значений 18,3% и более 40% соответственно, но в случае если курс рубля до середины года удержится в диапазоне 80,00−90,00 за доллар США, то можно будет пересматривать прогноз по инфляции на 2022 год с 14−16%, до более оптимистичных 12−14%.

В разрезе компонентов инфляции, основной удар конечно придется по продовольственному сектору. Так было в 2015 году, когда прирост цен весной достигал 22−24%, так будет и на этот раз. Продовольственная инфляция весной 2022 года может подняться с февральского значения в 11,4% до 24−26% в апреле.

Аналогично, но с более скромным пиком по инфляции, должно быть с непродовольственными товарами и с услугами, здесь в апреле, потолком прироста цен должен выступить диапазон 18−20%.

Вероятно, это будет самое сложное время с точки зрения настроений рядовых граждан. Однако главное не унывать и не забывать, что не так страшна санкционная инфляция, как ее малюют, к концу 2022 года это может стать особенно заметно», — полагает эксперт.

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