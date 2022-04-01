Москва, 1 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Санкционная «бомбардировка» российской экономики завершилась, Центробанк РФ и правительство России уже приступили к расчистке завалов и восстановлению разрушенных частей российской финансово-экономической инфраструктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А тем временем для большинства граждан, которые увидели «разрушения» лишь через призму экстремальной волатильности курса рубля и скачка цен, все более актуальным становится вопрос о дальнейшей динамике инфляции в 2022 году.

Консенсус-прогноз упрямо твердит о 20-процентной инфляции по итогам этого года, кто-то даже говорит о 25%, однако аналитическое меньшинство, вооружившись опытом предыдущего санкционного кризиса, ратуют за более оптимистичные сценарии по динамике инфляции.

Конечно можно сказать, что санкции введенные в 2014—2015 году были мягче, чем «ядерные» санкции 2022 года, однако 7−8 лет назад финансовые и технологические ограничения, наложенные на банковский и энергетический секторы, воспринимались не менее катастрофично, чем заморозка ЗВР.

Достаточно посмотреть на динамику курса рубля, от которого в большей степени и зависит инфляция в России, чтобы удостовериться в этом.

В 2014 году, на пике, ослабление рубля к доллару США составляло 138% за год, а в 2022 году гораздо меньше — 58%. В начале 2015 года, когда оказывалось пиковое влияние на рост цен от обвала рубля в конце 2014 года, годовая инфляция достигала 16,9%, после чего к январю 2016 года, то есть через 9 месяцев после пика, снизилась до 12,9%.

В феврале 2022 года, инфляция составляла 9,1%, по состоянию на 26 марта она ускорилась до 15,6%. Вероятно, у нас будет еще некоторый прирост годовой инфляции в апреле, когда она действительно может достичь 20%.

Но после этого, следуя опыту прошлого санкционного кризиса, мы должны ожидать стабилизацию в течение 3−5 месяцев и снижения темпов роста цен к январю 2023 года до 14−16%.

Стоит сказать, что этот сценарий основан на предположении о еще одной волне снижения курса рубля к 110,00−120,00 за доллар США к концу 2022 года. Однако, если этого не случится, тогда и потребители, и предприятия, начнут очень быстро пересматривать свои инфляционные ожидания.

В марте 2022 года они достигли рекордных значений 18,3% и более 40% соответственно, но в случае если курс рубля до середины года удержится в диапазоне 80,00−90,00 за доллар США, то можно будет пересматривать прогноз по инфляции на 2022 год с 14−16%, до более оптимистичных 12−14%.

В разрезе компонентов инфляции, основной удар конечно придется по продовольственному сектору. Так было в 2015 году, когда прирост цен весной достигал 22−24%, так будет и на этот раз. Продовольственная инфляция весной 2022 года может подняться с февральского значения в 11,4% до 24−26% в апреле.

Аналогично, но с более скромным пиком по инфляции, должно быть с непродовольственными товарами и с услугами, здесь в апреле, потолком прироста цен должен выступить диапазон 18−20%.

Вероятно, это будет самое сложное время с точки зрения настроений рядовых граждан. Однако главное не унывать и не забывать, что не так страшна санкционная инфляция, как ее малюют, к концу 2022 года это может стать особенно заметно», — полагает эксперт.

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