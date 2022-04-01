Таллин, 1 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум.

(сс) Huhu Uet Евро

С 1 апреля 2022 года средние государственные пенсии Эстонии выросли на 7,9% — до 275,34 евро. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее решение было принято кабинетом министров в середине нынешнего марта. Согласно расчетам, средняя базовая часть пенсии составит 255 евро, а цена одного года трудового стажа — 7,7 евро.

Средняя пенсия по старости при стаже работы 44 года увеличивается с 552,37 евро до 595,35 евро, то есть на 42,98 евро после индексации. Ориентировочно осуществление индексации обойдется в 122,5 млн евро и затрагивает почти 324 000 пенсионеров.