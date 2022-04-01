Самара, 1 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности ожидается в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дождь

Сообщается, что ночью и утром 2 апреля в регионе ожидается туман, видимость менее 500 метров. Ночью в Самарской области ожидается сильный дождь. Температура воздух в регионе ночью может опуститься до +1°С, днем может потеплеть до +13°С.

Ночью и днем 3 апреля по области также ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Самарской области ночью может понизиться до +2°С, днем столбик термометра может подняться до отметки +12°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за непогоды в Самарской области ограничивали движение на участке федеральной трассы.