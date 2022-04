Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM Ситуация с разницей оценок критиков и рядовых зрителей сериала Marvel «Лунный рыцарь» на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes выглядит достаточно странно. Об этом 1 апреля сообщает портал We Got This Covered.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

Автор статьи обратил внимание, что на момент её написания оценка критиков на портале составила 86% (на момент написания это новости — 83%), что ставит шоу на последнее место среди всех многосерийных проектов Marvel.

При этом обычные пользователи поставили сериалу 94% (по новой информации — 95%), что делает «Лунного рыцаря» лидером в этом же рейтинге. Журналист отметил, что новые эпизоды будут выходить в течение последующих пяти недель, таким образом, финальные оценки, возможно, будут сильно отличаться от первоначальных.

Напомним, первую серию «Лунного рыцаря» онлайн-кинотеатр Disney Plus показал 30 марта 2022 года. Главную роль в этом шоу Marvel исполняет Оскар Айзек.

