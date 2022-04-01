Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области будут ежедневно сообщать в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о повышении цен на строительные материалы, жизненно-важные и льготные лекарства, на основные продукты питания и услуги, такое поручение 1 апреля дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Распоряжение губернатора Ленобласти

«По тем стройматериалам, где сегодня цены выросли более чем на 20%, подготовим мое обращение к руководству ФАС России с указанием предприятия для выяснения обоснованности повышения цен», — сказал губернатор на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленобласти.

Также информация о ценах будет направляться главам администраций районов Ленобласти.

Вместе с тем, чтобы поддержать предпринимателей и не только, область отменяет проверки социально ориентированных НКО, переходит на предоставление отчетов по проектам в электронный формат, вносит в Соглашение о предоставлении грантов обязательный пункт о распространении на ресурсах СО НКО только достоверной информации о государственной политике РФ.

А компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной помощи администрации региона и профильных ведомств через онлайн-линию для бизнеса.