Казань, , 14:09 — REGNUM В Татарии за сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 1,4 тыс. человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 1 апреля 283 577 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация ИА REGNUM

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Всего на сегодняшний день от коронавируса привит первым компонентом 2 млн 501 тыс. 161 человек, в том числе 1425 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 021 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии выявили 137 518 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 129 211 пациентов, скончались 1872 человека.

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