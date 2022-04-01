Ереван, , 14:08 — REGNUM Министр иностранных дел Польши, которая также является действующим председателем ОБСЕ, Збигнев Рау 1 апреля прибыл в Ереван с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Збигнев Рау Vargunn

Сообщается, что польский министр провёл встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны провели переговоры за закрытыми дверями, после чего выступили перед представителями СМИ.

«Я подробно представил своему коллеге ситуацию, создавшуюся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в село Фурух. Мы обсудили вопросы, касающиеся ситуации на границе Армения — Азербайджан», — сказал Мирзоян.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.

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