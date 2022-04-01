Москва, 1 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Торговая марка «Шанель», запретившая продажу своей продукции для клиентов из России, имеет «скелеты в шкафу». Об этом 1 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она прокомментировала сообщения блогеров о том, что магазины сети заставляют клиентов с российским гражданством подписывать обязательство не вывозить вещи в РФ.

«Странно, да? Причём здесь антифашисткая операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого вывались ещё не сгнившие скелеты 80-летней давности», — написала представитель МИД.

Захарова напомнила, что основательница марки Коко Шанель была агентом Третьего Рейха, участвовала в попытках организации переговоров Германии и Британии, имела связи в оккупационном правительстве Франции.

«После освобождения Франции все это припомнили модельеру. Это не афишируется сейчас модным домом, но вообще-то Коко была арестована в конце войны, затем освобождена «под протекции Черчиля» (а как без Лондона-то) и изгнана из Франции на долгие годы после оккупации. Жила в «нейтральной» Швейцарии», — рассказала представитель министерства.