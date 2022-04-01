Сантьяго, , 14:32 — REGNUM Международный суд в Гааге 1 апреля начинает слушания по делу о споре между Чили и Боливией из-за речной сети Силалы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Международный уголовный суд в Гааге Icc-cpi.int

Слушания о статусе и правах на эксплуатацию источников Силалы будут происходить в гибридном очно-дистанционном формате. Конфликт между Чили и Боливией по данному вопросу начался в 2016 году, после того как чилийская сторона подала в Гаагский суд иск с требованием признание Силалы международной рекой и предоставить Чили право на пользование её водами.

Боливийская сторона считает, что истоки реки находятся на её территории, а Чили обязана получать лицензию для использования вод, поставляемых в страну по искусственным каналам.

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