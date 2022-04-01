1 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 15:36 — REGNUM Похоже, японцы в отместку за то, что им, простите за просторечие, так и не обломились Курильские острова, решили «компенсировать» вынужденные символические санкции 2014 года «за Крым», когда это объяснялось стремлением не раздражать Москву в ходе переговоров об островах, обрушить шквал как рестрикций в отношении российских физических лиц, так и мер, направленных на разрушение экономики России, доведения ее до состояния «разорванной в клочья».

Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хотя наиболее возмутительным было объявление Токио об «обложении санкциями» почти всех высших руководителей РФ, все же более чувствительным для нашей страны, полагаю, стал запрет на экспорт из Японии в Россию практически всей номенклатуры высокотехнологичных товаров. Конечно, такие товары будут закуплены в других странах, а со временем, надеюсь, будут производиться внутри нашей страны.

Не думаю, что японцы, объявляя нам «санкции», действовали беспечно и не просчитали, чем может ответить Москва. Конечно же, они предполагали контрмеры с нашей стороны. Но, как показывают события, не все. Неожиданностью для Токио стало объявление президентом РФ В. Путиным о том, что недружественные страны, а Япония своими враждебными шагами фактически сама вписала себя в список таких государств, с 1 апреля должны оплачивать импортируемые из России энергоносители российскими рублями.

Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ» Kremlin.ru

По данным за март текущего года Япония зависит от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,8%, коксующегося угля — на 8%, нефти — на 3,6%, феррохрома — на 50%, палладия — на 43% и ферросилиция — на 33%. Надо полагать, принцип оплаты рублями будет распространен на все эти поставки в Японию.

Хотя, казалось бы, 8,8% СПГ Япония могла бы закупать и в других странах, но там он будет стоить гораздо дороже, в том числе из-за расходов на доставку на большие расстояния. К тому же ситуация с СПГ в мире становится все более напряженной, и, вопреки призывам политиков — «ястребов» из правящей японской Либерально-демократической партии о «бойкоте» СПГ с Сахалина, японский бизнес считает необходимым продолжать поставки газа из России.

Однако гораздо более чувствительным ударом по японской экономике и продовольственной программе стали бы меры по ограничению японского рыболовства в российских водах. Полагаю, в российских властных структурах учитываются и такие меры. Не секрет, что в прежние советские времена условия вылова рыбы и добычи морских организмов в нашей акватории активно использовались для решения политических задач. Позволю себе проиллюстрировать это небольшим историческим экскурсом.

На начавшихся в 1955 году советско-японских переговорах о заключении мирного договора главным препятствием стало выдвижение японской стороной необоснованных претензий на южную часть уже входивших в состав Советского Союза Курильских островов. Инспирировали «непримиримую позицию» Токио в отношении этих территорий представители Госдепартамента США, которые не позволяли японской делегации соглашаться даже с компромиссным вариантом Никиты Хрущева, который готов был идти на частичные уступки японским требованиям. Ситуация сложилась тупиковая, и проходившие в Лондоне переговоры о мирном договоре были прерваны.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956

В Москве внимательно анализировали ситуацию и своими действиями стремились подталкивать японское руководство к пониманию насущной необходимости скорейшего урегулирования с Советским Союзом, даже вопреки позиции США. Вывести переговоры из тупика помогли переговоры в Москве о рыболовстве в северо-западной части Тихого океана. 21 марта 1956 г. было опубликовано постановление Совета министров СССР «Об охране запасов и регулировании промысла лососевых в открытом море в районах, смежных с территориальными водами СССР на Дальнем Востоке». Объявлялось, что в период нереста лососевых ограничивался их вылов как для советских, так и иностранных организаций и граждан. Это постановление вызвало в Японии переполох. В отсутствие дипломатических отношений с СССР было весьма трудно получать установленные советской стороной лицензии на лов лососевых и согласовывать объемы вылова. Влиятельные рыбопромышленные круги страны потребовали от правительства скорейшего разрешения возникшей проблемы, а именно — до окончания путины. Не полагаясь на правительство, владельцы некоторых рыболовецких компаний стремились самостоятельно вступать в контакты с советскими представителями для достижения договоренности по условиям лова. Многие из них активно включились в движение общественности за скорейшее урегулирование отношений с Советским Союзом, в том числе в области рыболовства. Состоявшийся в апреле Всеяпонский съезд рыбаков принял специальную резолюцию с требованием скорейшего восстановления отношений с СССР и заключения конвенции по рыболовству.

В те годы в рыболовной отрасли было занято около 1 млн японцев. К тому же из-за введенных США и Канадой запретных для лова зон в открытом море именно северо-западная часть Тихого океана стала основным районом труда японских рыбаков. Опасаясь роста недовольства в стране затягиванием вопроса о восстановлении дипломатических и торгово-экономических отношений с СССР, японское правительство в конце апреля срочно направило в Москву министра сельского, лесного хозяйства и рыболовства Итиро Коно, которому надлежало на переговорах с советским правительством добиться понимания возникших для Японии трудностей. В Москве Коно вел переговоры с первыми лицами государства и занимал конструктивную позицию, что позволило довольно быстро прийти к согласию. 14 мая была подписана двусторонняя Конвенция о рыболовстве и Соглашение по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на море. Однако документы вступали в силу лишь в день восстановления дипломатических отношений, то есть заключения мирного договора. Это потребовало от японского правительства решения о скорейшем возобновлении переговоров. Коно по своей инициативе предложил советским руководителям вернуться делегациям двух стран за стол переговоров. Весьма характерно, что конфиденциальные переговоры с Н. Хрущевым по «территориальному вопросу» накануне подписания заменившей мирный договор Советско-японской совместной декларации вел все тот же министр рыболовства Итиро Коно.

Итиро Коно

В настоящее время продолжает действовать заключенное в 1998 году Б. Немцовым по указанию тогдашнего президента РФ Б. Ельцина нарушающее суверенитет и территориальную целостность нашей страны соглашение о вылове японскими рыболовецкими судами рыбы и добыче морских организмов не в экономической зоне РФ, а… в ее территориальных водах. При этом, по требованию японской стороны, в соглашении ни в какой форме не указывается, что эти воды российские. Так что японцы ловят рыбу как бы в «своих водах», ибо японский парламент в 2009 году объявил все южные Курилы и омывающие их акватории находящимися под «суверенитетом Японии». О том, что это соглашение противоправное, признавался недавно удаленный указом президента РФ из состава Научного совета при Совбезе РФ Александр Панов, который гордится тем, что в бытность в 90-е годы послом РФ в Японии являлся инициатором и соавтором соглашения 1998 года. Он говорил:

«Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица (?! — А. К.), обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай: грубое нарушение. — А. К.) своего законодательства, хотя не афишировалось, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Конечно, правильным было бы расторгнуть это нарушающее Конституцию РФ соглашение. Но некоторые ссылаются на то, что-де «японцы платят за выловленную рыбу деньги». То есть деньги опять важнее принципов и чести государства.

Но даже если кто-то, хотелось бы верить, что государство, получает от этого прибыль, почему бы не заставить японцев платить за нашу рыбу опять-таки рублями? И почему бы в качестве контрсанкций не потребовать от японских властей платить за лов в наших водах в два-три раза больше, чем сейчас? Есть немало и других идей, как усмирить не в меру разбушевавшихся в санкционном раже сынов нации Ямато…