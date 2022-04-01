Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В Чебоксарах изменили приговор местному жителю, которого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему удалось дважды сбежать, в том числе со сборного пункта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 19-летний чебоксарец, который не явился на республиканский сборный пункт. Когда его разыскали и провели разъяснительные мероприятия, то он, находясь в пункте сбора призывников в Чебоксарах (14 декабря 2021 года), перелез через забор и скрылся. Его обнаружили полицейские через двое суток, сопроводив на сборный пункт.

«Он убедил дежурных отвезти его домой, чтобы забрать паспорт и одежду. Зайдя в свою квартиру, он выпрыгнул из окна второго этажа и вновь скрылся, не появляясь в военкомате до конца осеннего призыва-2021», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд первой инстанции вынес приговор 18 февраля 2022 года. Калининский районный суд Чебоксар признал призывника виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), назначив 15 тыс. рублей штрафа.

Приговор оспорила прокуратура, считая его чрезмерно мягким. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии изменила приговор, увеличив штраф до 50 тыс. рублей. Данное решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии завершили расследование уголовного дела по факту способствования 11-ти призывникам уклонения от службы. По версии следствия, нежелающим проходить военную службу травмировали желудочно-кишечный тракт, создавая признаки язвы.

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