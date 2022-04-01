Москва, 1 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В России работодатели могут использовать четырехдневную рабочую неделю не столько для сохранения рабочих мест, сколько для снижения уровня оплаты труда при сохранении или даже увеличении нагрузки на персонал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Ирина Ильина. Так она прокомментировала инициативу замглавы ФНПР Александра Шершукова, который полагает, что сокращение рабочей недели на один день позволит в РФ сохранить рабочие места.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

Ильина отметила, что в развитых странах четырехдневная рабочая неделя используется для повышения производительности труда и улучшения социально-психологического климата на рабочем месте.

«Совершенно иной подход предлагается реализовать в России. Четырехдневная рабочая неделя рассматривается как инструмент поддержки занятости в условиях структурных деформаций рынка труда из-за санкционного давления, — сказала Ильина. — Предполагается, что, сокращая продолжительность рабочей недели, работодатели смогут сохранить рабочие места, хотя и частично снизят при этом уровень оплаты труда. Сотрудник, даже занимающий долю ставки, считается занятым и не может претендовать на большинство мер социальной поддержки. Это, в свою очередь, снизит нагрузку на государство по выплате пособий по безработице и будет способствовать сокращению других социальных затрат».

В связи с этим Ильина подчеркнула, что такой формат организации труда имеет много ограничений, обусловленных отраслевой и профессиональной спецификой.

«Наиболее вероятно его применение в таких сегментах рынка труда, как маркетинг, консалтинг, дизайн и др. В настоящий момент к категории занятых относятся более 71 млн человек, а предполагаемый уровень безработицы может составить 7-10%, – сказала эксперт. — По оптимистичным оценкам, за счет гибких форматов занятости, в том числе четырехдневной рабочей недели, могут быть сохранены не более 1/10 рабочих мест из числа относящихся к зоне риска».

Кроме того, эксперт не исключила того, что в кризисных условиях работодатели используют данный инструмент не столько для сохранения рабочих мест, сколько для снижения уровня оплаты труда при сохранении или даже увеличении нагрузки на персонал.

«Возможно, что рост производительности труда при переходе к четырехдневной рабочей неделе не будет долгосрочной тенденцией, так как после некоторой эйфории работник привыкает и адаптируется к изменениям, постепенно снижая интенсивность труда. В любом случае сокращенная рабочая неделя может рассматриваться только как временная мера, не решающая кардинально проблемы занятости», – подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильина рассказала о том, какие выгоды получили экономические устойчивые западные фирмы после внедрения четырехдневной рабочей недели.