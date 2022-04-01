Ярославль, 1 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал о вандализме в сквере на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе города. Свой пост Волков опубликовал в личномтелеграм-канале.

Покраска МАФа в сквере на пр. Машиностроителей

«Прошло лишь полтора года с момента открытия обновленного сквера на проспекте Машиностроителей. За это время: скамейки разбиты, все объекты разрисованы и исцарапаны, территория находится в удручающем состоянию. Наши работники уже приступили к ремонту и восстановлению, но я хотел бы еще раз обратить внимание на проблему вандализма. Никакой бюджет не выдержит, если мы будем каждые полтора года восстанавливать только что построенное и благоустроенное», — написал мэр.

Теннисный стол

Испорченная лавка

City-yaroslavl.ru Сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле

В заключение глава города попросил горожан «не проходить мимо фактов вандализма».