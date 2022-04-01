Саранск, , 14:00 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписался 121 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 087 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Медицинский работник в красной зоне Министерство здравоохранения Свердловской области

Всего в регионе подтвердили 65 344 случая заражения коронавирусом, из них 94 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1349 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом были зарегистрированы за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 20 пациентов, накануне в больницы попали 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 110 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 966 жителей республики.

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