* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 1 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Международная федерация журналистов (IFJ) выразила обеспокоенность репрессиями против журналистов и приостановкой вещания международных телевизионных программ в Афганистане, добавив, что репрессии в отношении СМИ будут усиливаться с прекращением телетрансляций. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Глаза страх

В отчете организации, опубликованном 31 марта, говорится, что с 26 марта по крайней мере четыре новостных агентства были закрыты и восемь сотрудников СМИ задержаны на фоне запрета вещания иностранных СМИ.

По данным федерации, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключили вещание BBC, «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и CJT.

Также федерация сообщила, что за последние несколько дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали по меньшей мере восемь работников СМИ, в том числе Мирвайса Атала, директора «Радио Замин» в Кандагаре, Фарида Ализая, директора отдела новостей «Радио Садойе-Меллат», Рахимуллу Нури, Махмуда Мехрабана, сотрудников «Радио Санги», и ещё двух сотрудников «Радио Замин» и «Радио Табассум».

По данным федерации, некоторые из них всё ещё находятся под стражей.

IFJ и её членские организации в Афганистане призвали к немедленному освобождению журналистов и призвали снять ограничения в отношении национальных и международных СМИ.

«Международная федерация журналистов призывает к немедленному освобождению всех задержанных работников СМИ и возобновлению работы всех радио‑ и медиаорганизаций, которые пострадали от новых ограничений, введённых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении СМИ, — говорится в сообщении. — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен немедленно прекратить запугивать афганские СМИ».

Федерация подчеркнула, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было закрыто 318 СМИ. Таким образом, из 623 СМИ в Афганистане сегодня активны только 305.