Таллин, 1 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Все считали стартапы, технологии и Кремниевую долину центром нового мира, но кризис на Украине дал понять, что нефть и природный газ — это то, что в реальности обеспечивает безопасность страны. Об этом член правления сети АЗС в Эстонии Alexela Group Марти Хяэль сообщил в интервью гостелевидению Эстонии на русском языке ETV+.

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Он считает, что резкий взлет цен на энергоносители доказал, что процессы перехода от традиционных видов энергии к зеленым до конца продуманы: «Переход от фоссильных энергоносителей к чистым не так управляем, как хотелось бы, как думали еще лет 5−10 назад».

Хяэль добавил, что виной взлета цен стало и непродуманное внедрение рыночных принципов на энергорынке Европы: «В Европе, в том числе в Эстонии, строили свободный рынок энергетики. До этого везде в мире, в том числе в европейских странах энергетика была планируемой, в ней не было ничего случайного. Переход от одной системы к другой очень сложный. Наверняка какой-то из управляющих рычагов в этом процессе не продумали до конца».