Кемерово, 1 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 апреля, на лечении остаются 6274 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 423 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 157933 случая заражения коронавирусом, 149410 человек выздоровели, 2249 пациентов скончались.