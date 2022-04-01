Москва, 1 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В мире накоплен большой позитивный опыт использования четырехдневной рабочей недели, но этот механизм применяется исключительно в благополучных, экономически устойчивых компаниях, которые таким образом сокращают свои затраты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Ирина Ильина.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Работа

«Обсуждаемая в настоящее время четырехдневная рабочая неделя не является принципиально новым форматом занятости. В большинстве случаев на сокращенную рабочую неделю переходят в экономически развитых странах. Это рассматривается как форма организации труда, позволяющая повысить качество жизни работников, обеспечить оптимальный баланс между личной жизнью и работой, — сказала Ильина. — Есть много успешных примеров введения четырехдневной недели в Дании, Исландии, Нидерландах, Норвегии и других. В некоторых случаях пятничные рабочие часы распределялись по рабочим дням с понедельника по четверг. Но чаще переход сопровождался общим сокращением продолжительности рабочей недели до 32 часов без снижения заработной платы».

По ее словам, большинство работников и руководителей считают, что в результате общая производительность труда выросла, а социально-психологический климат улучшился.

«Например, в новозеландской компании Perpetual Guardian уровень стресса сотрудников снизился с 45% до 38%. В Microsoft Japan (японском подразделении американской корпорации) на ¼ сократилось потребление электричества, при этом производительность труда выросла на 39,9%. Один из примеров широкого распространения четырехдневной рабочей недели – Исландия. Более 86% рабочей силы страны переведено на более короткий рабочий день без снижения оплаты. Причем сокращение продолжительности рабочей недели коснулось не только персонала бизнес-структур, но и сотрудников социальных служб, медицинских работников», – сказал Ильина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин рассказал о том, нужна ли РФ четырехдневная рабочая неделя.