Казань, 1 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В столице Татарии стартовал международный конкурс на разработку эскизного проекта Соборной мечети. Как отметил 1 апреля руководитель Аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, отбор продлится три месяца.

Ислам

В составе жюри представлены ведущие архитекторы, представители научного сообщества, мусульманского духовенства, государственных и муниципальных органов власти.

Итоги конкурса будут подведены 8 июля. Победитель получит 2,5 млн рублей, за второе место выплатят 1 млн рублей, в размере 500 тыс. рублей предусмотрен приз за третье место.

С названием будущей мечети пока не определились. Ожидается, что этот вопрос вынесут на обсуждение с жителями республики, уточнил Гафаров.

Соборная мечеть расположится на месте парка аттракционов «Кырлай». Ее вместительность составит не менее 10 тыс. человек. Первый камень под основание заложат в конце мая, приступить к строительным работам планируют осенью.

Работы включили в федеральный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что город не останется без парка аттракционов. Данный вопрос уже прорабатывается.

ИА REGNUM ранее сообщало, для строительства мечети решено создать искусственный участок в левобережной части Куйбышевского водохранилища — в районе расположения центра семьи «Казан».

Читайте также: Мечеть на намывном участке в Казани — на контракт подано 15 заявок