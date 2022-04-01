Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в реабилитации нацизма. Он, как и предыдущие задержанные по тем же основаниям, опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото нацистского военного преступника — на этот раз маршала Германа Геринга. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Очередным злоумышленником оказался 24-летний петербуржец, который 4 мая 2020 года, используя профиль соцсети с именем «Олександр Клац», разместил на общедоступном сайте «Бессмертный полк онлайн» фамилию, имя и фотографию военного преступника Геринга в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как считает следствие, мужчина достоверно знал о преступлениях, совершенных фашистами во время Великой Отечественной войны, тем самым распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — говорится в сообщении. — Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге с начала марта возбуждено несколько уголовных дел по факту реабилитации нацизма. Все фигуранты — интернет-пользователи, которые в мае 2020 года опубликовали через свои страницы в социальной сети «ВКонтаке» на сайте «Бессмертного полка» портреты Степаны Бандеры, Андрея Власова, Йозефа Геббельса, Йозефа Менгеле и Адольфа Гитлера, поместив нацистских преступников в ряды героев Великой Отечественной войны. Новое уголовное дело стало седьмым.

Напомним, Герман Геринг являлся одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии, вторым по влиянию в национал-социалистической партии после Гитлера, официально являлся «преемником фюрера». Приговором Нюрнбергского трибунала был признан одним из главных военных преступников и приговорён к смертной казни через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством.