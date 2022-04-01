Москва, , 13:57 — REGNUM Кубанские и терские казаки на полигоне «Алабино» в рамках совместных занятий с воинскими частями Министерства обороны России готовятся к параду Победы в Москве. Участие в тренировке парадных расчётов принял атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

Казаки парадных расчетов Кубанского и Терского казачьих войск пройдут по брусчатке Красной площади Москвы, представив всё российское казачество. Возглавит шествие казаков казачий генерал Николай Долуда. 105 кубанских и столько же терских казаков пройдут в День Победы в особой парадной форме одежды – черкесках, с кинжалами.

Терские казаки впервые в истории становятся участниками парада Победы в Москве. В составе парадных расчётов — казачья молодежь. Для участия в торжественном марше казаки прошли строгий отбор.