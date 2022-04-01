1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге с началом второго весеннего месяца запущена новая модель транспортного обслуживания, вернее, её первый этап. Она несколько раз откладывалась из-за пандемии, но больше решили не ждать. Корреспонденты ИА REGNUM ознакомились с особенностями транспортной реформы Смольного.

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажиры городского общественного транспорта 1 апреля столкнулись с нововведениями, и это не шутка. Изменения произошли даже внешние. Принимать жителей и гостей города готовы автобусы насыщенного лазурного цвета, напоминающие фасад государственного «Эрмитажа». Всего по маршрутам отправились новые 864 машины.

﻿Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

﻿Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы сегодня запустили новую модель транспортного обслуживания. Новый состав подвижного комплекса выехал на маршруты в городе Санкт-Петербурге. Частично были заменены коммерческие маршруты», — сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

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Осуществлять перевозку пассажиров по городским маршрутам будет транспорт производства различных заводов. Среди них «Волгабас», НЕФАЗ, а также МАЗ. Напомним, что Белоруссия уже передала Петербургу 50 новых автобусов. Всего город получит 900 машин из Минска.

Водитель автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Валидатор в автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

В новых маршрутах отменён приём наличных для оплаты проезда. Теперь оплатить разовый проезд можно с помощью разовых специальных QR-кодов. Приобрести их можно в кассах метрополитена и ГУП «Организатор перевозок».

При этом сеть продажи таких билетов расширится. Комтранс заключил договор с крупными торговыми сетями. Это позволит жителям и гостям Петербурга приобретать проездные в магазинах у дома.

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

﻿Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

Для приёма новых проездных билетов в общественном транспорте появились перепрограммированные валидаторы. К оплате будут принимать и прежние электронные носители: банковские карты, смарт-карту «Подорожник» и льготные проездные.

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Валидатор в автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что с 1 апреля начинает действовать единый тариф на оплату проезда на пригородных автобусах. Это изменение отменяет действие участкового и километрового тарифов, устанавливает единую стоимость проезда на территории всего Санкт-Петербурга.

Также с 1 апреля пассажиры могут приобрести проездной «60 минут». Это означает, что в течение часа первая поездка обойдётся в 40 рублей, за вторую придётся заплатить всего 10, а все последующие будут бесплатными.

Оплата проезда в автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

В комтрансе отметили, что новая транспортная модель не будет статичной. Комитет готов принимать предложения граждан по изменению или внедрению новых маршрутов.

Автобус на остановке Дарья Драй © ИА REGNUM

Транспортная реформа Дарья Драй © ИА REGNUM

Автобусная остановка Дарья Драй © ИА REGNUM

Автобус на остановке Дарья Драй © ИА REGNUM

Со следующим этапом реформы петербуржцы столкнутся в июне, а завершится переход на новую модель транспортного обслуживания 15 июля 2022 года.

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