Вашингтон, 1 апреля 2022, 13:55 — REGNUM Настоящее противостояние между федеральными властями в Вашингтоне и руководством американских штатов, где сильны позиции правых, разгорелся в США по вопросу ЛГБТ, об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков 1 апреля в своем Telegram-канале.
Накануне, 31 марта, президент США Джо Байден выступил с прокламацией в честь так называемого «Дня видимости трансгендеров». В ней он заявил о том, что нынешняя американская администрация «видит» трансгендеров, понимает, кто они такие, и что созданы «по подобию божьему». Такая риторика Байдена вызывала негодование со стороны ряда граждан страны.
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Вместе с тем, пресс-служба Государственного департамента США подчеркнула, что с 11 апреля ведомство вводит гендер X в полях паспорта, необходимого американским гражданам для выезда за рубеж.
По словам Дудакова, такая маркировка предназначена для тех, кто «ощущает» себя «небинарной личностью» и по некой причине не хочет причислять себя к мужчинам или женщинам.
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Ранее республиканцы представили свою предвыборную программу на выборах в Конгресс, в которой основной упор делается на разрешение топливного кризиса и борьбу за умы подрастающего поколения в школах
Однако, подчеркнул Дудаков, во внезапном навязывании ЛГБТ-повестки есть и другая сторона: ситуация в экономике США остаётся кризисной. Цены на топливо и инфляция по-прежнему носят рекордный характер, рейтинги Байдена падают.
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