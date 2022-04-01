Вашингтон, 1 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Настоящее противостояние между федеральными властями в Вашингтоне и руководством американских штатов, где сильны позиции правых, разгорелся в США по вопросу ЛГБТ, об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков 1 апреля в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Накануне, 31 марта, президент США Джо Байден выступил с прокламацией в честь так называемого «Дня видимости трансгендеров». В ней он заявил о том, что нынешняя американская администрация «видит» трансгендеров, понимает, кто они такие, и что созданы «по подобию божьему». Такая риторика Байдена вызывала негодование со стороны ряда граждан страны.

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Вместе с тем, пресс-служба Государственного департамента США подчеркнула, что с 11 апреля ведомство вводит гендер X в полях паспорта, необходимого американским гражданам для выезда за рубеж.

«Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать X в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов», — указали в Госдепе.

По словам Дудакова, такая маркировка предназначена для тех, кто «ощущает» себя «небинарной личностью» и по некой причине не хочет причислять себя к мужчинам или женщинам.

«Подобная спешка с внезапным навязыванием ЛГБТ-повестки является реакцией на политику правой Америки, которая старается от всего этого отгородиться. Как раз на днях Флорида стала первым штатом США, ограничившим ЛГБТ-пропаганду в школах, взяв пример с России, Венгрии и Польши», — подчеркнул политолог.

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«Другие республиканские штаты внимательно за этим следят — и готовы следом принять похожие законы», — добавил он.

Ранее республиканцы представили свою предвыборную программу на выборах в Конгресс, в которой основной упор делается на разрешение топливного кризиса и борьбу за умы подрастающего поколения в школах

«Эта повестка очень популярна как раз за счёт критики преподавания скандальной «расовой теории» в школах республиканцы смогли победить на выборах в контролируемом Демпартией штате Вирджинии», — продолжил он.

Однако, подчеркнул Дудаков, во внезапном навязывании ЛГБТ-повестки есть и другая сторона: ситуация в экономике США остаётся кризисной. Цены на топливо и инфляция по-прежнему носят рекордный характер, рейтинги Байдена падают.

«Самое время занять народ очередной культурной войной — лишь бы он поменьше обращал внимание на падение своих доходов, международные кризисы и неспособность Байдена толком управлять страной», — заключил он.

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