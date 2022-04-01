Южная Корея, 1 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В южнокорейском уезде Ульджу стартовал 7-й Международный фестиваль горного кино Ulju Mountain Film Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, международный фестиваль проходит в культурном центре города Ульсана Yeongnam Alps Complex в период с 1 по 10 апреля.

Известно, что всего в мероприятии примут участие 148 фильмов из 42 стран.

Ulju Mountain Film Festival — единственный международный фестиваль горного кино в Южной Корее.

Известно, что фестиваль открыл документальный фильм американских режиссеров Петера Мортимера и Ника Розена «Альпинист», рассказывающий историю экстремала-одиночки Марка-Андре Леклерка, покоряющего вершины.

На церемонии закрытия будет показан фильм режиссеров Андре Хормана и Катрин Милхан «Ночной лес».