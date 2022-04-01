Йошкар-Ола, , 13:55 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 апреля лечение получают 93 пациента, из них у 24 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

В том числе, у 92 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 81 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из 12 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, один человек подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписаны 13 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля выздоровели с начала пандемии 43 125 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 276 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за последние сутки.

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