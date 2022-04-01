Мехико, , 14:02 — REGNUM Мексиканский гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию опубликовал ежегодный рейтинг самых жестоких городов Латинской Америки. Лидирующие позиции в списке заняли города Мексики, Бразилии, Ямайки и Колумбии. Об этом 31 марта сообщает новостное агентство La Republica.

Полиция Мексики Timothy Neesam

Список возглавляет третий по величине город Мексики Самора, уровень убийств в нём составляет 197 случаев на 100 тысяч жителей. За ним следует мексиканский Обренгон с 156 убийствами на 100 тысяч. Завершает тройку лидеров столица мексиканского штата Сакатекес, в котором за 2021 год было зафиксировано 107,5 убийств на 100 тысяч жителей. Следом идут города Ямайки, Бразилии и Колумбии.

Составители рейтинга пояснили, что причинами столь высокого уровня насилия являются слабость власти в вопросах безопасности, обороны и международных отношений.

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