Новосибирск, , 13:53 — REGNUM В Новосибирской области вводится временное весеннее ограничение движения грузовых транспортных средств на региональных и межмуниципальных автодорогах. Оно продлится с 4 апреля по 22 мая. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Большегрузы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исключение — пассажирский транспорта и большегрузы, перевозящие продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы.

«Как показывают многолетние наблюдения специалистов, весной из-за перепада температур земляное полотно теряет свою несущую способность, поэтому оно становится более хрупким и нагрузка тяжеловесных транспортных средств зачастую приводит к его разрушению», — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

Проезд будет ограничен для транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн, не имеющих разрешения территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области или мэрии Новосибирска.

В качестве «транспортного коридора» выбраны дороги, несущие способность которых выше, чем у остальных.